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MLB／連3年季後賽打擊率一樣、被球迷狂噓？奇森姆：洋基迷也噓過賈吉

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 法新社
洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 法新社

洋基隊「爵士哥」奇森姆Jazz Chisholm Jr.）連3年在季後賽烙賽，今天他上場時被洋基球迷噓爆，賽後他受訪時強硬回擊噓他的球迷，當被問到是否想續留洋基，奇森姆直呼：「誰不想留下？」

今天奇森姆沒有先發，7局下他代打上陣，擊出沒有營養的一壘界外飛球遭接殺，洋基主場頓時充滿噓聲。賽後奇森姆被問到心裡是否感到受傷，他回應：「不會覺得受傷，只是有點困惑，因為現在是季後賽，我們都在努力贏球，結果你們卻噓一個正在場上拚、想幫球隊贏球的人。」

奇森姆接著說，「我已經認清洋基球迷了！他們以前也噓過賈吉（Aaron Judge）。」

奇森姆2024年季中被交易到洋基，巧合的是，連3年在季後賽繳出打擊率0.182的成績。奇森姆3年季後賽共出賽25場，88打數16安打，包含3轟，打擊率0.182，OPS值僅0.561。

球季結束後，奇森姆將成為自由球員，當被問到是否想留在洋基，奇森姆明確表態，「我從小就是洋基球迷，身為巴哈馬人，我以前就是看著基特（Derek Jeter）打球長大。我很享受自己效力洋基的時光，也留下很多美好回憶，我曾在這裡入選明星賽，拿過銀棒獎，和曾經帶給你這麼多美好時光的球隊在一起，誰會不想留下來呢？」

洋基 Jazz Chisholm Jr. 奇森姆 光芒 MLB 季後賽

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