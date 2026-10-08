MLB／連3年季後賽打擊率一樣、被球迷狂噓？奇森姆：洋基迷也噓過賈吉
洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）連3年在季後賽烙賽，今天他上場時被洋基球迷噓爆，賽後他受訪時強硬回擊噓他的球迷，當被問到是否想續留洋基，奇森姆直呼：「誰不想留下？」
今天奇森姆沒有先發，7局下他代打上陣，擊出沒有營養的一壘界外飛球遭接殺，洋基主場頓時充滿噓聲。賽後奇森姆被問到心裡是否感到受傷，他回應：「不會覺得受傷，只是有點困惑，因為現在是季後賽，我們都在努力贏球，結果你們卻噓一個正在場上拚、想幫球隊贏球的人。」
奇森姆接著說，「我已經認清洋基球迷了！他們以前也噓過賈吉（Aaron Judge）。」
奇森姆2024年季中被交易到洋基，巧合的是，連3年在季後賽繳出打擊率0.182的成績。奇森姆3年季後賽共出賽25場，88打數16安打，包含3轟，打擊率0.182，OPS值僅0.561。
球季結束後，奇森姆將成為自由球員，當被問到是否想留在洋基，奇森姆明確表態，「我從小就是洋基球迷，身為巴哈馬人，我以前就是看著基特（Derek Jeter）打球長大。我很享受自己效力洋基的時光，也留下很多美好回憶，我曾在這裡入選明星賽，拿過銀棒獎，和曾經帶給你這麼多美好時光的球隊在一起，誰會不想留下來呢？」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。