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MLB／橫掃洋基還比「柯瑞晚安」嘲諷！光芒重砲卡米奈羅放話：我是世界最強

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒卡米奈羅在洋基主場做出掃地動作，還模仿勇士球星柯瑞「晚安」手勢，宣稱自己世界最強。 法新社
光芒卡米奈羅在洋基主場做出掃地動作，還模仿勇士球星柯瑞「晚安」手勢，宣稱自己世界最強。 法新社

光芒今日在美聯分區系列賽第3戰以4：3擊敗洋基，完成橫掃挺進美聯冠軍賽。年僅23歲的光芒強打卡米奈羅（Junior Caminero）的賽後慶祝更成為焦點，不僅在洋基主場做出掃地動作，還模仿NBA勇士球星柯瑞Stephen Curry）的「晚安」手勢，霸氣宣稱自己世界最強。

當比賽最後一個出局數出現後，卡米奈羅立刻在球場上做出誇張的掃地動作，象徵光芒橫掃洋基，接著高喊「洋基輸了！」，隨後模仿柯瑞在NBA比賽中著名的「Night Night」晚安慶祝手勢。

回到休息室後，卡米奈羅的興奮情緒仍未平復，接受訪問時再次大喊，「橫掃！洋基輸了！」，當記者問卡米奈羅自己是聯盟哪方面最厲害的球員時，他甚至毫不猶豫地回答，「我是世界最強！」。

卡米奈羅今日敲出1支安打，並於6局上為梅薩（Victor Mesa Jr.）的致勝2分砲站上壘包，系列賽累積10打數3安打、打擊率.300，選到兩次保送。

至於2026年例行賽，卡米奈羅繳出打擊率.276、42支全壘打、101分打點皆排名美聯第2、長打率.524排名美聯第3、170支安打排名美聯第4、OPS .884則排名美聯第5。

MLB 柯瑞 洋基 NBA 光芒 Stephen Curry 勇士 球場

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