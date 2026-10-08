MLB／因傷缺席眼睜睜看光芒晉級 賈吉坦言痛恨每一分每一秒

洋基隊今天在主場爆滿4萬8865名球迷前，以3：4不敵美聯頭號種子光芒隊，成為分區系列賽唯一3連敗打包的球隊，「法官」賈吉因為小腿拉傷，生涯11年首次缺席季後賽，在場邊看著球隊被淘汰，心情相當沮喪，他說：「真的很難受，渴望上場比賽，也希望能盡快回歸，沒機會上去拚戰，這種感覺真的很不好受。」

賈吉2016年展開大聯盟生涯，過去10年嘗過8次季後賽滋味，一共打了17個系列賽，揮出17支全壘打、攻下41分打點，前年贏得美聯冠軍；這位重量級球星今年因傷無法出賽，洋基在外卡系列賽2連勝淘汰紅襪隊，但在分區系列賽遭光芒橫掃，隊史第27座世界大賽冠軍繼續停在2009年。

紐約郵報指出，賈吉在洋基球場眼睜睜看著對手在自己面前慶祝勝利，對這種場景已是屢見不鮮，他在今天賽後說：「我痛恨這種時刻的每一分每一秒，絕對不會忘記，當時都在回想整個賽季，以及分區系列賽錯失良機。」

洋基從2010年至今，17個球季歷經13次季後賽，只在前年奪下美聯冠軍，最後在世界大賽1勝4敗不敵道奇，賈吉被問到球隊如何加強實力、避免重蹈覆轍一事，他說：「我們是洋基隊，球團高層應該全力以赴、採取必要行動，尋找特定球員填補漏洞，做任何該做的事。」

賈吉表示，不喜歡看到其他球隊在洋基主場慶祝，如果不想這樣，就必須打得更好。