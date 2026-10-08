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MLB／又出怪招讓「今年最爛第一棒」打開路先鋒！洋基布恩：不後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基第一棒葛里沙姆（Trent Grisham）。 法新社
洋基第一棒葛里沙姆（Trent Grisham）。 法新社

洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）再度發揮創意，將本季擔任第一棒打擊率只有0.105的葛里沙姆（Trent Grisham），排在分區系列賽G3先發第一棒。葛里沙姆辜負教練的期待，5打數0安打，狂吞3K。更諷刺的是，葛里沙姆成為本場比賽最後一個出局數，球迷無緣看見最火燙的「白飯哥」萊斯（Ben Rice）上演奇蹟，最終慘遭光芒隊橫掃。

布恩每年季後賽的調度都讓外界感到匪夷所思，本場比賽他將葛里沙姆移到第一棒，狀態火燙的萊斯離開第一棒，改打第二棒。葛里沙姆本季擔任首棒成績是全大聯盟最爛，出賽80場，67打數7安打，選到12次保送，打擊率0.104，OPS值0.420。

葛里沙姆分區系列賽前2場6打數0安打，沒上壘過，這場比賽再繳出5支0的慘淡成績。賽後有媒體詢問布恩，「有沒有後悔將葛里沙姆排第一棒？」布恩自我感覺良好地回應，「不會。你看，很明顯我們前兩場比賽在得分方面很掙扎，所以我堅持想辦法讓萊斯能有更多機會，在壘上有跑者的情況下打擊。」

布恩強調，「今晚萊斯確實在得點圈有人時上場，並且打回我們全場第1分。當然，最後沒能讓他再上來打擊，確實讓人很遺憾。不過這是我做出的決定，我想試著在他前面製造更多上壘機會。很明顯沒有奏效，但這就是必須承擔的選擇。」

葛里沙姆季後將成為自由球員，賽後理所當然地被問到是否希望續留洋基，葛里沙姆回應：「我能說的就是，我很喜歡這裡的人，也很喜歡在這打球。每天來球場，和大家朝向同個方向努力、每天都為了贏球而拚，這是一件很開心的事。我非常享受自己在這裡的時光。」

洋基 光芒 季後賽

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