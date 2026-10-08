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MLB／釀酒人沒收馬恰多兩分砲淘汰教士！連兩年國聯冠軍賽對決道奇
國聯頭號種子釀酒人隊作客聖地牙哥，今天在分區系列賽第4戰頂住壓力，推出4名投手只讓教士隊揮出3支安打，終場以3：1獲勝，系列賽3勝1敗過關，確定連續兩年在國聯冠軍賽和道奇隊交手，7戰4勝制系列賽12日開打。
分區系列賽情勢逐漸明朗，道奇、光芒、釀酒人隊今天先後闖進聯盟冠軍賽，勇士、洋基、教士遭淘汰，白襪隊目前2勝1敗領先守護者隊，兩隊明天繼續在芝加哥進行系列賽第4戰。
釀酒人3局上靠米契爾（Garrett Mitchell）安打攻下第1分，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）3局下轟出陽春砲追平比數；教士5局上再靠米契爾三壘打、喬里歐（Jackson Chourio）安打攻下1分超前比數，6局上連續兩支安打、高飛犧牲打進帳第3分，拉大成3：1領先。
教士8局下面對釀酒人第3任投手烏里貝（Abner Uribe），一度有機會改變命運，塔提斯獲保送，馬恰多（Manny Machado）轟出中外野方向深遠飛球，但在全壘打牆上方被米契爾接殺，原本追平比數的兩分砲消失，他回到休息室氣到猛摔打擊手套，教士終場也以兩分之差落敗。
釀酒人最近9個球季8次晉級季後賽，2018年、去年都在國聯冠軍賽不敵道奇，尤其去年只打4場就遭清盤，隊史從未在國聯封王，唯一聯盟冠軍紀錄是1982年，當時隊史還是美聯時期，至今從未贏過世界大賽冠軍。
教士連續3年晉級季後賽，都無法打進國聯冠軍賽，隊史最佳表現仍是1984、1998年國聯冠軍，也沒贏過世界大賽。
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