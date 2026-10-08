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MLB／去年創最難堪打擊紀錄！道奇帕赫斯談「救贖一擊」：我一直在等這刻

聯合新聞網／ 綜合報導
帕赫斯去年季後賽寫下史上最難堪打擊紀錄，今日在關鍵時刻敲出2分打點安打，幫助道奇以4：1擊敗勇士。 路透
帕赫斯去年季後賽寫下史上最難堪打擊紀錄，今日在關鍵時刻敲出2分打點安打，幫助道奇以4：1擊敗勇士。 路透

道奇隊外野手帕赫斯（Andy Pages）去年季後賽陷入嚴重低潮，甚至寫下大聯盟史上最難堪打擊紀錄，然而今年國聯分區系列賽前2戰7打數掛零下，今日終於在關鍵時刻敲出2分打點安打，幫助道奇以4：1擊敗勇士，連續第3年挺進國聯冠軍賽。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前就表達對帕赫斯的信任，「我相信他。我認為，如果我們今年想要贏得世界大賽，就需要他成為球隊的重要一員，並且積極做出貢獻。」

帕赫斯也沒有讓羅伯茲失望，道奇與勇士前6局戰成1：1平手，直到7局上，道奇面對勇士先發投手馬勒（Tyler Mahle）及後援右投范特斯（Didier Fuentes），成功攻占滿壘。隨後勇士換上右投蘇亞雷斯（Robert Suarez）與帕赫斯纏鬥至滿球數，最終帕赫斯鎖定一顆時速100英里四縫線速球，成功將球擊向左、中外野之間，形成帶有2分打點的超前安打，幫助道奇最終取得勝利。

帕赫斯賽後接受《FS1》訪問時表示，「從這個系列賽開始，我就一直在尋找這樣的時刻。你就是試著等待一顆好球，然後對那顆好球出棒，而我成功做到了。」

事實上，帕赫斯去年季後賽表現堪稱災難，整個季後賽OPS僅有0.211，創下大聯盟史上單一季後賽至少50打席球員的最低紀錄，甚至因此在世界大賽第5戰被排除在先發名單之外。

當被問到是否走出去年季後賽的低潮時，帕赫斯坦言那是一段艱難的時期，但已不再糾結，「那是一段很艱難的時刻，但我讓那段時間過去，把它留在過去，試著專注於現在，並努力做好眼前該做的事情。」

道奇 羅伯茲 Andy Pages 勇士 MLB

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