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MLB／自封「體育界」最強球隊！羅伯茲霸氣宣言：沒人比道奇更有天賦
道奇隊今天在國聯分區系列賽第4戰以4：1淘汰勇士隊。賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在慶祝時向全隊發表霸氣宣言，直言道奇不僅是最有天賦的球隊，更是整個體育界最出色的組織，距離最終目標還有8場勝利。
賽後道奇球員在休息室開香檳慶祝晉級，羅伯茲也趁著這個時刻，向全隊發表一段充滿自信的談話，「我們之前就談過這件事，沒有任何球隊的天賦比洛杉磯道奇更出色！從上到下，我們是整個體育界最棒的組織。我們更聰明、更優秀，也更加強悍！」
不過，羅伯茲並沒有因為晉級國聯冠軍賽就感到滿足，仍提醒全隊不要忘記真正的目標，「我們還需要再贏8場，保持專注！」
道奇已經連續2年奪下世界大賽冠軍，如今再次挺進國聯冠軍賽，正如羅伯茲所說，道奇距離史無前例的隊史世界大賽3連霸只要再贏8場比賽。
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