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MLB／大谷連22戰、連102打席未開轟 盜壘成功為道奇貢獻勝利

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊作客亞特蘭大頂住龐大壓力，今天又以4：1擊敗勇士隊，分區系列賽3勝1敗過關，成為首支闖進聯盟冠軍賽的球隊；大谷翔平擔任先發4棒指定打擊，全場3次打數沒有安打、吞下1次三振，但2局上獲保送後，靠快腿跑回全隊第1分，賽後和隊友一起在球場內慶功，露出開心笑容。

大谷暌違1963天再扛4棒重任，2局上首次站進打擊區，面對勇士先發投手馬勒（Tyler Mahle）在1好球後，連續4顆壞球獲保送，接著演出今年季後賽首次盜壘成功，再靠勇士兩次失誤跑回全隊第1分。

大谷前年、去年在季後賽合計33場比賽出現32支安打，包括11支全壘打，一共攻下24分打點，今年分區系列賽4場比賽13次打數兩支安打，打擊率只有1成54，未有全壘打和打點，而且從8月19日對洛磯隊之戰後，已經連22場比賽、連102個打席未開轟（例行賽加季後賽），還未完全走出打擊低潮。

大谷季末因右二頭肌和左膝傷勢進入15天傷兵名單，例行賽最後5戰回歸就直接進入季後賽，對勇士前兩場比賽各有1支安打，第3場降到第5棒，今天改打4棒雖無安打，仍靠速度壓迫對手，為道奇製造得分機會。

道奇今天贏球後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）領軍季後賽72勝，超越拉魯沙（Tony La Russa）獨居史上第2，落後托瑞（Joe Torre）12勝，最快明年就可躍居榜首。

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