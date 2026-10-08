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MLB／道奇靠帕赫斯關鍵安打贏球 3勝1敗淘汰勇士挺進國聯冠軍賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇帕赫斯（Andy Pages）擊出關鍵安打。 美聯社
道奇帕赫斯（Andy Pages）擊出關鍵安打。 美聯社

道奇隊挑戰世界大賽3連霸，今天跨過季後賽第一道關卡，帕赫斯（Andy Pages）7局上兩分打點安打突破平手僵局，終場以4：1擊敗勇士隊，在國聯分區系列賽以3勝1敗淘汰勇士隊，成為第1支晉級聯盟冠軍賽的球隊。

勇士1局下展開首波攻勢，開路先鋒哈里斯（Michael Harris II）安打後盜上二壘，再靠道奇先發投手葛拉斯諾Tyler Glasnow）暴投攻下全場第1分。

大谷翔平擔任先發4棒指定打擊，2局上獲保送，演出今年季後賽首次盜壘成功，再靠捕手傳球失誤上三壘，接著孟西（Max Muncy）打成內野滾地球，勇士又出現失誤，讓大谷跑回追平分。

兩隊打完前6局1：1平手，道奇7局上攻勢再起，赫南德茲（Teoscar Hernandez）揮出安打，德保拉（Josue De Paula）、塔克（Kyle Tucker）連續保送形成滿壘，接著帕赫斯關鍵安打攻下兩分，成為致勝一擊；孟西9局上轟出陽春砲，今年季後賽第3轟、生涯第19轟出爐，道奇終場以3分之差獲勝。

道奇去年從外卡系列賽打起，季後賽4輪打贏13場比賽，完成世界大賽2連霸，今年以國聯第2種子避開外卡系列賽，最終目標是成為本世紀首支、史上第5支完成世界大賽3連霸的球隊。

勇士2021年奪下世界大賽冠軍，接下來5年4次闖進季後賽，都未打進國聯冠軍賽。

道奇 勇士 MLB 大谷翔平 Andy Pages 葛拉斯諾 Tyler Glasnow

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