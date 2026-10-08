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MLB／白襪全員三振慘吞19K 想完成近120年壯舉再等一等

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

守護者隊今天在芝加哥背水一戰，動用7名投手車輪戰，聯手飆出19次三振，以9：3擊敗白襪隊，美聯外卡系列賽追成1勝2敗，白襪終止季後賽4連勝，想在主場贏下近120年季後賽第1個系列賽還要等一等。

守護者7名投手全只被揮出6支安打，上演驚人三振秀，尤其第2任葛里芬（Foster Griffin）投2.2局，被揮出兩支安打、失1分，飆出7次三振，奪下季後賽首勝，最後一任史密斯（Cade Smith）投兩局也飆出5K，完全封鎖白襪打線。

白襪繼2021年分區系列賽後，重返芝加哥主場進行系列賽，湧進爆滿40590名觀眾，1局下攻下全場第1分，但守護者4局上先靠史蒂文關（Steven Kwan）安打追平比數，再靠歐戴爾（Jo Adell）關鍵三壘打攻下3分打點，這半局進帳4分，一路領先到比賽結束。

守護者全場出現11支安打，拉米瑞茲（Jose Ramirez）8局上也揮出兩分打點三壘打，全隊攻勢不斷，9局上再得兩分，終場以6分之差獲勝。

白襪先發9棒都逃不過被三振的命運，村上宗隆、彼德斯（Tristan Peters）、蒙哥馬利（Colson Montgomery）都吞下3K，還有4名打者各吞2K，無法改變戰局，想要拚進美聯冠軍賽最快要等到明天系列賽第4戰。

過去5戰3勝制季後賽，2連敗後贏下第3戰的球隊，把系列賽拉到第5戰的機率是46%（39次有18次），但能逆轉系列賽的機率只有26%（39次有10次）。

白襪 MLB 葛里芬

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