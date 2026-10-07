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MLB／發瘋啦！今天、明天、G5都能投 教士金恩：手臂還有子彈

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊王牌投手金恩（Michael King）。 路透
教士隊王牌投手金恩（Michael King）。 路透

教士隊王牌投手金恩（Michael King）今天「中1日」登板，吃下最後2局，幫助教士以4：3險勝釀酒人隊，將戰線延長至G4。目前教士牛棚吃緊，終結者米勒（Mason Miller）請陪產假，佈局投手莫瑞洪（Adrian Morejon）有傷在身。

金恩前天先發用72球，休息1天後今天再度登板，2局用40球，被敲1安打，投出2保送，沒有掉分，收下救援成功。金恩受訪時強調：「我的手臂裡還有子彈，不想把它們留著不用。這是淘汰戰，希望每個人都全力投入，不只是我，我們牛棚裡還有一群狠角色，大家都準備好全力以赴。」

牛棚大將米勒和莫瑞洪沒辦法投，教士總教練史丹曼（Craig Stammen）透露，「金恩今天自己走進辦公室告訴我們，『我今天可以投，明天也可以投，第5戰也可以投。』他的態度就是只要能幫球隊贏，什麼都願意做。所以很放心今天把他派上場，而且是在非常高張力、非常關鍵的局面使用。」

原先外界預期莫瑞洪會負責關門，但金恩陷入危機時，莫瑞洪沒熱身。如今原因終於揭曉，史丹曼承認莫瑞洪今晚不能投，「他的肩膀還是有一點卡卡、黏黏的感覺，我們正在想辦法處理，能做的都會做，希望讓他準備好，明天再看看他的狀況。」

史丹曼補充說，「我們明天還是會重新評估，就像今天，必須確定他處在一個安全、可以投球的狀態。不希望在他身體狀況還有疑慮時，硬把他派上場。今天感覺確實比之前好一點，但還是覺得沒辦法出賽。」

教士 釀酒人 MLB

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