MLB／終結道奇3連霸王朝！巨人2379天「躺贏」大聯盟最痛王

道奇近年不僅在戰績展現強大統治力，就連「傷兵榜」也稱霸聯盟，不過這項「3連霸」王朝今年終於遭到終結。根據大聯盟統計，巨人本季球員待在傷兵名單的時間累積高達2379天，超越道奇的2318天，成為全大聯盟「躺」最久的球隊。

道奇過去3個賽季都是全聯盟傷兵缺陣天數最多的球隊，2023年累積2219天、2024年增加至2465天，2025年更高達2585天，今年巨人終於成功篡位勇奪寶座。

巨人本季共有多達44次球員進入傷兵名單，不僅是全大聯盟最多，累積缺陣天數更達2379天，其中巨人投手群受創尤其嚴重，柏德松（Hayden Birdsong）、羅德里奎茲（Randy Rodríguez）與威克（Rowan Wick）都各自在傷兵名單待了187天，布托（Jose Butto）也達179天，佩格羅（Joel Peguero）160天、佛里（Jason Foley）109天；野手方面，金手套貝德（Harrison Bader）也累積140天。

更驚人的是，巨人相比去年傷兵缺陣天數暴增1630天，是全大聯盟增加最多的球隊；小熊增加1080天排名第二，洛磯則從707天暴增至1873天，藍鳥也從698天一路增加到2206天。

而今年大聯盟整體的傷兵問題同樣更加嚴重，30支球隊球員待在傷兵名單的時間合計達到47699天，高於去年的44372天以及2024年的43253天；進入傷兵名單的次數也從去年的826次增加至854次。

不過並非所有球隊都深陷傷兵潮。守護者本季球員待在傷兵名單的時間僅470天，不但是全大聯盟最少，相較去年更大幅減少1041天，同時全季僅有14次球員進入傷兵名單，同樣是聯盟最低。

除了巨人與道奇之外，老虎本季以2216個傷兵天排名第3，藍鳥2206天、小熊2160天、紅襪2009天緊追在後。