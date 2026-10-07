MLB／大谷翔平改打第5棒2支0 道奇教頭：一定能復活

道奇隊日本強投山本由伸繳出7局10K失1分好投，大谷翔平則是2打數0安打，獲1次保送，幫助道奇在國聯分區系列賽G3以3：1擊敗勇士隊，取得2：1聽牌優勢，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後稱讚2位日本球星的表現。

羅伯茲拿下執教生涯季後賽第71勝，與傳奇教頭拉魯沙（Tony La Russa）並列史上第2，僅次托瑞（Joe Torre）的84勝。

賽後羅伯茲對山本讚不絕口，「他今天投得太棒了，第5局勇士開始給他一些壓力，但很好地處理那個局面，把傷害控制到最低。之後他又投2局，真的非常出色，他就是有能力專注做好自己的投球，讓心跳維持平穩。」

羅伯茲強調，山本能一路投完7局，對接下來系列賽相當重要，「因為他投到第7局，所以我們牛棚G4前也能保持在很好的狀態。對山本，我怎麼稱讚都不夠。」

大谷翔平本場被調至第5棒，但2打數0安打，選到1次保送，有1次妨礙打擊。不過羅伯茲仍樂觀表示，「選到四壞球我很高興，還有妨礙打擊。我認為他的打席內容比之前更好，就算他沒出色表現也能贏球，這令人感到安心，他一定能復活。」