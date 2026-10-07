MLB／終結者陪產、王牌金恩「中1日」登板！教士速度戰險勝釀酒人逼出G4

教士隊國聯分區系列賽以0：2落後釀酒人隊，今天回到主場，但終結者米勒（Mason Miller）因陪產假暫時離隊，教士憑藉速度戰和多位牛棚戰力，加上王牌投手金恩（Michael King）第8局「中1日」登板，全隊將士用命以4：3險勝，將戰局延長到G4。

3下教士發動速度戰，泰勒（Samad Taylor）敲安上壘後盜壘成功，克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）犧牲觸擊成功，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）滾地球送回第1分。接下來馬里爾（Jackson Merrill）同樣敲安後盜壘成功，馬恰多（Manny Machado）擊出穿越安打送回第2分。

釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）4上立刻用陽春砲回擊，5上釀酒人也發動速度戰，連敲2安後，犧牲觸擊成功形成二三壘有人，喬里歐（Jackson Chourio）擊出左外野不深遠的飛球，三壘跑者普瑞特（Cooper Pratt）大膽衝本壘，成功跑回追平分。

5下克朗尼沃斯轟出陽春砲再度超前，6下教士波賈茲（Xander Bogaerts）兩出局後敲安，接著透過暴投上二壘，釀酒人游擊手普瑞特發生傳球失誤，波賈茲趁勢撲回本壘再添1分。

7上釀酒人3安串聯攻下1分，追成3：4落後。8上教士推出G1先發的王牌投手金恩，儘管是「中1日」登板，金恩仍展現壓制力，只被敲1安打，沒有失分。9上金恩續投，投出2保送，但最後靠再見雙殺，驚險結束比賽。