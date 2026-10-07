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MLB／道奇教頭也信「Kike魔法」赫南德茲致勝轟創史上唯一紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇赫南德茲化身「十月先生」，面對勇士王牌塞爾轟出致勝2分砲，締造史上唯一紀錄。 路透
道奇赫南德茲化身「十月先生」，面對勇士王牌塞爾轟出致勝2分砲，締造史上唯一紀錄。 路透

每當10月來臨，道奇球迷最熟悉的35歲工具人赫南德茲（Enrique Hernandez），總會在重要關頭撒上「Kike魔法」，包括今日面對勇士王牌塞爾Chris Sale）轟出致勝2分砲，也再次證明為何例行賽成績並不耀眼，但他仍是洛杉磯最受球迷喜愛的球員之一。

4局上，道奇與勇士仍維持0：0僵局，帕赫斯（Andy Pages）上壘後，赫南德茲面對塞爾，在1好0壞情況下逮中一顆88英里的變速球，直接將球送往左外野，形成一發406英尺的2分砲，替道奇率先打破僵局，季後賽生涯累積17支全壘打，並列大聯盟季後賽史上第9。

根據《OptaSTATS》統計，赫南德茲是大聯盟史上唯一生涯例行賽加季後賽，超過10%全壘打是在季後賽擊出的球員。

數據上的反差同樣明顯。赫南德茲生涯例行賽OPS為.706，到了季後賽卻直接上升至.832。也因此，無論例行賽狀態如何，只要道奇進入季後賽，他似乎總有辦法重新成為關鍵人物。

對此，連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）都用了一個相當有趣的形容「Kike魔法粉」，「我們需要一點Kiké的魔法。他永遠都準備好了，而且他熱愛這種時刻。這就是其中一件事情，只要季後賽有他在，就會為球隊增加那種緊迫感。」

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