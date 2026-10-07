MLB／道奇如何破解勇士「拍賣哥」？弗里曼揭賽前作戰計畫

道奇今日在國聯分區第3戰以3：1擊敗勇士，取得系列賽2：1聽牌優勢。面對37歲王牌投手「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）的打擊策略，敲出陽春砲的弗里曼（Freddie Freeman）透露，球隊一開始就沒打算硬碰硬，而是決定用耐心消耗塞爾，最終成功讓他只投5局就退場。

「很明顯，我們賽前就有討論，希望能夠等他把球投到好球帶中間。內角的速球盡量不要追打，如果他投到那裡，就讓它過去，試著逼他把球往外角投。當然，對左打者來說又是另一回事，真的很困難。」

「不要試著太早製造出局數。如果我們唯一能做到的事情，就是讓他提早退場，那就已經足夠了，而我們確實做到了。」

儘管道奇前3局都沒有攻下分數，但每個打席都盡可能消耗塞爾的球數。弗里曼指出，塞爾僅投完前3局，用球數就已經來到60球左右。

「尤其當他投完3局就已經用了60球左右。無論當時比數是多少，能夠讓塞爾只投5局就離開比賽，對我們而言都是一場巨大的勝利。我們對自己的打席內容感覺非常好，只是有些球差了一點，他們也完成了一些很棒的守備。但能夠讓塞爾投完5局就退場，這對我們真的非常重要。」

而道奇的耐心也終於在4局下收到回報。帕赫斯（Andy Pages）敲出安打後，工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）轟出2分砲打破僵局，隨後弗里曼也補上一發陽春砲，將領先擴大至3：0。

塞爾最終僅投5局便退場，失掉3分，而他單局被敲出2發全壘打，更是自2023年4月以來首度出現。