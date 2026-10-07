MLB／道奇闖進國聯冠軍賽穩了？過去相同戰況晉級機率72%

道奇隊今天在國聯分區系列賽G3以3：1擊退勇士隊，取得2：1聽牌優勢，數據顯示，道奇晉級機率高達72%。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟季後賽5戰3勝制的系列賽中，前2戰平手後，贏下G3取得聽牌的球隊共67隊，有48隊成功晉級，晉級機率高達72％。

「主、主、客、客、主」的分區系列賽中，球隊取得2：1領先，在客場進行G4時，37次有26次贏下系列賽（機率70%），其中有20次在G4就贏下系列賽。

道奇G4將由明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發，本季出賽13場，74局飆98K，防禦率3.53，每局被上壘率0.95，也是王牌等級成績。

勇士則推派32歲右投馬利（Tyler Mahle）迎戰，他本季轉戰勇士隊後出賽9場，防禦率1.99，每局被上壘率0.96，上一次登板是在外卡系列賽對費城人隊，繳出7局失1分好投。