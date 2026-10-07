MLB／三振數創個人新高、日本第3人 山本由伸談危機：保送也沒關係

道奇隊日籍強投山本由伸今天繳出7局只失1分好投，狂飆10K創個人季後賽生涯新高，幫助道奇以3：1擊敗勇士隊，系列賽取得2：1聽牌。山本賽後受訪時談到第5局面臨危機時的心態。

山本由伸過往在季後賽神勇，今天再度面對關鍵戰役，山本7局投出10K、1保送，被敲4支安打，失掉1分。山本的10次三振刷新個人季後賽生涯新高，也是黑田博樹和大谷翔平後，第3位季後賽單場10K的日本投手。

山本只有在5局面臨明顯亂流，一出局被攻佔滿壘，被鮑德溫（Drake Baldwin）擊出滾地球失掉1分，但他隨後再讓亞古納（Ronald Acuna Jr.）擊出滾地球，把傷害降到最低。山本賽後談到投球的心態，「和往常一樣，從第1局開始就全力投，第5局遇到危機，如果被敲全壘打就會被逆轉，所以即使投出保送也沒關係，我就是盡量把球投得更刁鑽。」

上一次山本與塞爾（Chris Sale）交手時道奇輸球，對此山本表示，「上一次是我先失分，最後球隊也輸掉，所以今天特別注意不要先失分，隊友先幫我拿3分後，我也能更放膽去投。」

道奇再1勝就能晉級國聯冠軍賽，山本喊話，「希望全隊再拿1勝，朝下一輪系列賽繼續努力，也請大家繼續替我們加油。」