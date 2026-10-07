MLB／李灝宇進美媒2026前50大新秀榜 定位打擊型工具人

美國媒體《Bleacher Report》評價美國職棒大聯盟（MLB）2026年前50大新秀，效力底特律老虎隊的李灝宇排在第49名，被視為打擊型工具人。

Bleacher Report的50大新秀榜以球員今年在大聯盟實際表現為主，未額外考量未來潛力、長期展望等，進攻與防守價值皆列入評比，且球季後段表現強勢的選手會獲得更高評價。

李灝宇今年首度升上大聯盟就繳出打擊率2成64、10轟、46分打點、3次盜壘的成績，文中指出，李灝宇今年在二壘與三壘常態出賽，同時繳出了優於聯盟平均的打擊表現，符合老虎隊近年來以打擊為優先的工具人樣貌。

李灝宇隊友、內野手麥戈尼格爾（KevinMcGonigle）排名第1，除了有著18轟、12次盜壘、打擊率2成78的賽季外，他的高保送、低三振率也獲得肯定，游擊及三壘防區的穩定表現更提升他的價值。

另外今年轉戰美職加盟芝加哥白襪隊就敲出35轟的村上宗隆則排名第8，效力多倫多藍鳥隊的日籍野手岡本和真也敲出33轟，排名第12。