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MLB／教士陷淘汰邊緣終結者卻請陪產假 網：球員不該1月有性行為

聯合新聞網／ 綜合報導
教士終結者米勒（Mason Miller）。 美聯社
教士終結者米勒（Mason Miller）。 美聯社

教士隊在國聯分區系列賽前兩戰都不敵釀酒人隊，再輸1場就被淘汰，沒想到今天G3開打前傳出震撼消息，教士終結者米勒（Mason Miller）被放進陪產假名單，無法出賽。

釀酒人牛棚左投佩拉塔（Wandy Peralta）遞補進入教士國聯分區系列賽名單。教士球團表示，米勒的妻子周二下午進入待產狀態，因此米勒暫時離隊陪伴家人。

依大聯盟陪產名單規定，米勒將離隊1至3天。教士未進一步說明他可能的歸隊時間。若米勒無法趕上G4，仍有機會在G5重回名單，但也要教士將戰局拖進G5。

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）表示，王牌投手金恩（Michael King）也有可能在牛棚待命。先發右投布勒（Walker Buehler）因陪產名單缺席國聯分區系列賽前2戰後，也在G3正式歸隊，同樣可以從牛棚出發。

米勒消息曝光後，部分球迷痛批，「職棒球員不該在1月性行為」、「真是混蛋，怎麼能再直視隊友的眼睛？」、「教士球迷快要去醫院了」不過也有部分球迷認為，陪伴家人比較重要。

米勒是大聯盟頂級終結者，本季出賽66場，防禦率1.67。不過他G2跨局投球被敲再見安打，救援失敗。教士佈局投手莫瑞洪（Adrian Morejon）預計暫時接下終結者角色。亞當（Jason Adam）、羅德里奎茲（Bradgley Rodriguez）和日籍左投松井裕樹也是今年成績不錯的牛棚投手。

教士 釀酒人 米勒

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