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MLB／關鍵時刻靠山本由伸！7局狂飆10K助道奇退勇士系列賽聽牌
道奇與勇士隊的國聯分區系列賽G3今天登場，道奇靠山本由伸7局狂飆10K只失1分好投，加上第3局兩轟加持，終場以3：1險勝勇士，系列賽取得2：1聽牌優勢。
勇士推出王牌左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）登板，前6個出局數都用三振抓下，雖前3局遇到不少危機，仍是0：0平手。
4上道奇開啟大砲模式，工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）轟出2分砲打破僵局，同一局弗里曼（Freddie Freeman）再補陽春砲，一口氣取得3：0領先。
山本由伸5下才遭遇亂流，先被敲2安打，抓到1出局數後又出現保送，形成滿壘危機。勇士靠鮑德溫（Drake Baldwin）的滾地球打破鴨蛋，亞古納（Ronald Acuna Jr.）再敲滾地球，結束半局。
山本接下來兩局都送出三上三下，結束投球任務。8下史考特（Tanner Scott）登板投出1次保送沒失分，9下狄亞茲（Edwin Diaz）先被奧比斯（Ozzie Albies）敲二壘打，但接下來順利解決3人收下勝利。
大谷翔平今天移到第5棒，2打數0安打，獲得1次保送，吞下1次三振。
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