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2026MLB季後賽賽程比分 洋基攻守失序2連敗被光芒聽牌

聯合新聞網／ 綜合整理
洋基分區系列賽2連敗陷入絕境，不能上場的賈吉也只能乾著急。 法新社
洋基分區系列賽2連敗陷入絕境，不能上場的賈吉也只能乾著急。 法新社

2026年大聯盟季後賽進入白熱化階段，從外卡系列賽一路到分區系列賽、聯盟冠軍賽，強隊之間的勝負將一步步決定世界大賽門票歸屬。面對密集賽程與每天更新的戰況，《聯合新聞網》udn.com特別整理MLB季後賽賽程與比分表格，完整掌握美聯、國聯各組對戰、系列賽戰績與晉級進度，快速看懂最新季後賽版圖。

目前美聯由光芒白襪率先取得2勝0敗「聽牌」優勢，洋基守護者已被逼到淘汰邊緣；國聯方面，釀酒人同樣2勝0敗領先教士道奇勇士則戰成1勝1敗平手。8支球隊持續爭奪聯盟冠軍賽門票，接下來每一戰都攸關球季存亡。

季後賽晉級樹狀圖

分區系列賽賽程比分

外卡系列賽賽程比分

MLB 洋基 道奇 勇士 教士 小熊 守護者 釀酒人 白襪 光芒

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