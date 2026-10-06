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2026MLB季後賽賽程比分 洋基攻守失序2連敗被光芒聽牌
2026年大聯盟季後賽進入白熱化階段，從外卡系列賽一路到分區系列賽、聯盟冠軍賽，強隊之間的勝負將一步步決定世界大賽門票歸屬。面對密集賽程與每天更新的戰況，《聯合新聞網》udn.com特別整理MLB季後賽賽程與比分表格，完整掌握美聯、國聯各組對戰、系列賽戰績與晉級進度，快速看懂最新季後賽版圖。
目前美聯由光芒與白襪率先取得2勝0敗「聽牌」優勢，洋基、守護者已被逼到淘汰邊緣；國聯方面，釀酒人同樣2勝0敗領先教士，道奇與勇士則戰成1勝1敗平手。8支球隊持續爭奪聯盟冠軍賽門票，接下來每一戰都攸關球季存亡。
季後賽晉級樹狀圖
分區系列賽賽程比分
外卡系列賽賽程比分
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