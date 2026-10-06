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MLB／基特賽前說「非贏不可」洋基卻烙賽 紐媒痛批：本季最爛一戰

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊。 法新社
洋基隊。 法新社

洋基隊今天首局發生3次失誤、單場發生4次失誤，再加上許多紀錄上看不見的隱形失誤，終場以2：5輸給光芒隊，在5戰3勝制分區系列賽陷入0：2絕境。紐約媒體也痛批洋基球員的荒謬表現。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）形容，洋基這場比賽像是《少棒闖天下》（Bad News Bears）少了王牌里克（Kelly Leak），再加上今年季開季階段的大都會隊。

洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）賽前在節目上稱這是一場非贏不可的比賽，結果洋基卻打出本季最爛的一戰。面對幾乎沒犯錯的光芒，洋基從頭到尾都沒給自己太多贏球機會。

首局洋基三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）、二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）和捕手威爾斯（Austin Wells）都發生失誤，5局游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）接球失誤被改記野手選擇、後來又發生傳球失誤，全場共4次失誤，還有許多守備上的瑕疵數據上看不見。

海曼認為守備徹底崩盤，讓洋基站到季後賽遭淘汰的懸崖邊。洋基5局後表現沒那麼難看，畢竟也很難再更糟，面對美聯戰績最佳的光芒，整體看起來就是不夠穩定、完整。

《紐約郵報》資深專欄作家薛爾曼（Joel Sherman）則警告，洋基經過這場鬧劇般的表現後，最好趕快想起來棒球到底該怎麼打。

《紐約時報》則寫道，「糟透了、難以置信、慘不忍睹，任何用來形容洋基本場守備的詞彙，大概都只能是負面的。」不過報導也指出，季後賽史上共有10隊5戰3勝制系列賽0：2落後完成逆轉，最近一次正是2017年洋基，當時他們面對印地安人隊（現守護者隊）連輸2場後，連贏3場晉級。

洋基王牌投手施利特勒（Cam Schlittler）因隊友荒腔走板的守備，只投4.1局就退場，他賽後受訪時強調，「我對我們的守備並不失望，對打線也沒有失望，真正讓我失望的是我自己。這就是棒球，這種事本來就會發生，但我必須有能力去克服、撐過這些狀況。今天我沒辦法做到。」

洋基 光芒 MLB

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