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MLB／生涯555轟、曾來台打球 曼尼退圈5年後尋求重返大聯盟當教練
據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，54歲傳奇球星曼尼（Manny Ramirez）尋求暌違5年重返棒球圈，希望擔任大聯盟打擊教練，甚至願意從小聯盟教練做起。
曼尼職業生涯累積555轟、打擊率0.312，OPS值0.996。不過他曾兩度被抓到使用禁藥，2011年後就沒有在大聯盟出賽。
2013年曼尼曾來台灣加盟中華職棒義大犀牛隊，掀起一陣「曼尼旋風」。曼尼在中職不到3個月，出賽49場，打擊率0.352、8支全壘打、43分打點。
曼尼上一次擔任球員兼教練，已經是2020-21賽季效力澳洲職棒雪梨藍襪隊。曼尼的經紀人澤佩達（Hector Zepeda）表示，曼尼非常希望重回棒球圈，甚至願意從小聯盟教練做起。
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