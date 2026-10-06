MLB／紅襪否認「數據換投」主帥出面扛責：我的決定搞砸了

紅襪在美聯外卡遭洋基2連勝橫掃出局，其中總教練崔西（Chad Tracy）連2場提前換下先發投手的決定成為外界批評焦點。今日崔西也特別澄清，所有換投決定都是由自己做出，沒有任何人透過數據、電腦或所謂「賽前劇本」要求他這麼做。

「決定是我的。從我來到這裡開始，從來沒有任何一次有人事先替比賽寫好劇本，也從來沒有人告訴我，『你要在這一局利用這個數字來做決定。』那些決定都是我的。」

其中最具爭議的無疑是系列賽第2戰提前換下格雷（Sonny Gray）的決定。

「至於第2戰格雷那次換投，很明顯結果並不好，那就是我的責任。我們有數據分析嗎？當然有，每支球隊都有。但有人站在我旁邊逼我說，『你必須做這個、這個、還有這個』嗎？絕對沒有。」

至於面對格雷先前表達的不滿，崔西今日也正面回應。

「但我確實相信格雷。我同樣也相信牛棚裡的那些球員。所以再說一次，最簡單的說法就是，那是我的決定，是我做出的選擇，而結果搞砸了。」

「我認為今天對我來說最重要的事情，就是希望消除外界認為我們會在比賽開始前，拿著一張紙或透過任何一台電腦提前做好決定的想法。如果我今天能夠澄清任何事情，那就是這些決定永遠都會由我負責。」

崔西也透露，球隊遭到洋基橫掃後，自己已經與格雷進行溝通，雙方關係並沒有因為這次換投風波破裂，「我們之間的關係很好。我認為他當時想繼續留在場上嗎？這不是很明顯嗎？」

「但我們花了5個月和球員建立關係，有些事情從外界看來，有時候會被描繪成『這個決定讓關係留下污點』，甚至『摧毀了彼此關係』。但不是這樣，我跟他的工作關係非常好，我們之間完全沒有問題，同時我也理解他對這件事情的感受。」

事實上，一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）當時被問到提前換下格雷時，甚至直接做出把嘴巴「拉上拉鍊」的手勢，並認為球隊過度依賴數據分析。

對此，紅襪棒球事務長布瑞斯洛（Craig Breslow）透露，球團已經與康崔拉斯進行超過2小時的會談，並且是是一場非常具有建設性的談話，且涵蓋了非常廣泛的議題。