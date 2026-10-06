MLB／暴傳送分不後悔！洋基奇森姆仍喊：再來一次照傳

洋基在美聯分區系列賽第2戰上演守備災難，全場發生4次失誤，首局前4名打者更出現3次失誤，最終以2：5不敵光芒，系列賽陷入0：2落後。然而發生關鍵暴傳的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）賽後則坦言，自己不後悔當下的傳球決定，若再來一次仍然會選擇出手。

首局卡米奈羅（Junior Caminero）擊出滾地球，洋基先在二壘完成封殺，奇森姆隨後試圖策動雙殺，即使身體幾乎已背對一壘，仍選擇將球傳出形成暴傳，讓迪亞茲（Yandy Díaz）直接跑回本壘攻下光芒第1分。

「老實說，我還是會傳。我只是會試著把球傳得更靠近壘包一點。」

儘管堅持自己的判斷，奇森姆對於全隊因守備問題付出慘痛代價仍相當自責，「這是一場非常難受的敗仗。今天在很多方面，我們都是自己擊敗了自己。這些球員是我合作過最出色的一群防守者，所以對我而言，這樣的結果帶來的傷害，可能比你們想像中還要大。」

洋基首局另一個失誤則來自麥馬漢（Ryan McMahon），他沒能處理迪亞茲的三壘方向滾地球，讓光芒首名打者直接上壘，「那顆球突然在我面前轉了起來，它的上旋比我原先預期得更多。這顯然不是我們想要的開局。」

到了5局，隆巴德（George Lombard Jr.）處理辛普森（Chandler Simpson）的滾地球沒能順利完成，這球最初被記為失誤，隨後才改判野手選擇；不久面對德盧卡（Jonny DeLuca）的滾地球，隆巴德又發生暴傳，成為洋基本場第4次失誤。

「我們絕對沒有幫到自己。面對這樣一支好球隊，根本承受不起像我們今天這麼多次失誤，而結果就是你們看到的這樣。」隆巴德說道。