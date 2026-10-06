MLB／複製去年「中0日」神表現？山本由伸：我會做好準備

道奇隊日籍強投山本由伸明天將在分區系列賽G3登板，對上勇士隊爭取聽牌優勢。當被問到是否會複製去年季後賽的「中0日」傳說，山本直言，「只要是我能做的事，我都會做好準備。」

山本由伸去年季後賽出戰6場，包含2場完投，主投37.7局只掉6分，防禦率1.45。當被問到去年季後賽負擔很大，今年季後賽會如何因應？山本表示，「去年登板的經驗，對今年季後賽有很大幫助。進入10月後，要注意的重點，或是說面對比賽的心態，其實和去年剛開始季後賽時沒什麼不同。總之就是一場一場專注，全力以赴。」

去年世界大賽山本投96球，G7再登板2.2局投34球，當被問到是否有可能像去年一樣，山本表示，「當然，只要是我能做的事，我都會做好準備。總之就是專注眼前的比賽，好好投球。」

山本上次登板已是9月24日，談到調整方式時，山本說：「上周有實戰形式的練習，我也把它當正式比賽投，所以沒做什麼特別不一樣的事。」

今年是山本大聯盟生涯第3季，道奇也將挑戰三連霸，被問到現在是否是生涯最佳狀態？山本回應，「這3年其實各自有些不同，很難說哪年比較好，但我現在做好準備了。」