MLB／白襪挑戰120年首見紀錄！柏克差點破「瘋邦」鬼神表現

白襪隊今天靠26歲投手柏克（Sean Burke）後援5.1局失1分，以4：3險勝守護者隊，柏克創季後賽罕見紀錄，白襪則要挑戰隊史120年來，首次在主場Rate Field贏下季後賽。

美國時間1906年10月14日，白襪在世界大賽G6擊敗小熊隊奪冠，那是白襪隊史至今最後一次在主場取得「贏球就晉級」的季後賽勝利。事實上，直到今年之前，這是白襪隊史唯一一次在主場碰上這種機會。

白襪接下來要回主場Rate Field挑戰這項120年紀錄，白襪球迷自2021年後，就再也沒有在主場看過季後賽，如今終於等到這一刻。

對此，白襪終結者泰勒（Grant Taylor）表示：「那一定會非常不可思議，這些球迷值得擁有這一切。過去3年球隊都百敗，這些球迷一路陪我們，他們今年也一直支持我們，有些比賽甚至滿場。現在能在Rate Field給他們季後賽，真的非常特別。」

本場比賽柏克主投5.1局，送出6三振、1保送，只被敲1安打，失掉1分。柏克一度連續解決13名打者，追平季後賽後援投手第2長紀錄，僅次2014年世界大賽G7巨人隊「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）的14名打者。