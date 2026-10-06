MLB／ 數據分析先等等！白襪靠「冰淇淋玄學」贏球 教頭喊：全隊都來一支

白襪今日在美聯分區系列賽第2戰以4：3擊敗守護者，成功取得2：0領先，冰箱裡的冰淇淋甜筒更意想不到成為「贏球秘方」，捕手提爾（Kyle Teel）也對此笑稱，「冰淇淋甜筒裡真的有安打。」

這套「冰淇淋玄學」源自系列賽首戰，當時白襪最終以3：0擊敗守護者，村上宗隆4局面對梅西克（Parker Messick）轟出打破僵局的全壘打，成為球隊贏球關鍵。

有趣的是，賽後媒體詢問當天沒有排進先發陣容的安東納奇（Sam Antonacci），村上開轟時他正在做什麼，沒想到答案竟然是「吃冰淇淋甜筒」，相關片段也迅速在網路上瘋傳。

到了第2戰賽前，這支冰淇淋已被白襪球員視為新的幸運物，提爾更一本正經地分享自己多年棒球生涯得到的心得，「好，我在自己的棒球生涯中注意到一件事情，冰淇淋甜筒會帶來好運。我是認真的，冰淇淋甜筒裡真的有安打。」

事實上，安東納奇早已是白襪陣中的「迷因製造機」，過去他曾與瓦格斯（Miguel Vargas）穿著全套蜘蛛人服裝去電影院看《蜘蛛人》，美聯外卡系列賽在休士頓進行球員介紹時，又不小心被休息區樓梯絆倒，相關畫面同樣在網路瘋傳。

白襪球員發展部主管賈尼許（Paul Janish）談到安東納奇時則表示，「他真的非常好笑，前幾天那支冰淇淋甜筒就是很好的例子。但當比賽開始、他真正上場之後，他就像以一種非常好的方式直接『斷片』一樣。」

「以他的個性來說，他就是那種會讓你想著，『天啊，我希望自己的兒子以後也能變成這樣。』他真的是一個非常、非常棒的孩子，我很高興他是我們這邊的人。」

提爾也透露，安東納奇場上、場下根本就像兩個不同的人，「他在場下真的非常冷靜，有時候在休息區也是。但我不知道他戴上頭盔之後到底發生了什麼，因為他會開始打自己，他看起來就像想直接撞穿一面磚牆。所以我不知道到底是頭盔還是帽子裡有什麼魔法，但他在球場上就是一頭野獸。」

不只如此，安東納奇甚至還兼差當起「理髮師」，提爾透露，安東納奇在打擊練習開始前還拿剃刀幫他整理後方頭髮，「他就只是拿剃刀稍微幫我修了一下。他真的很想把我的鼠尾剪掉，但我跟他說：『不行啦兄弟，那可是我的招牌。』」

有趣的是，總教練維納布爾（Will Venable）賽前走進記者室時，甚至不知道球隊已出現這套「冰淇淋玄學」，直到記者向他解釋，他也立刻選擇相信自己的球員，「如果安東納奇這麼說，那我就同意。不管這些傢伙認為什麼東西可以帶來好運，我都完全支持。那就每個人都來一支冰淇淋吧。」