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MLB／扯…洋基單場4E險些內野大滿貫 連輸光芒2場快要放假了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基在美聯分區系列賽以2：5不敵光芒，單場4失誤釀禍 美聯社
洋基在美聯分區系列賽以2：5不敵光芒，單場4失誤釀禍 美聯社

洋基隊今天打出荒腔走板的一戰，單局3失誤、單場4失誤，內野僅一壘手沒有失誤，兩個發生失誤的半局都掉分，最終以2：5輸給光芒隊，在美聯分區系列賽連吞2敗，距離淘汰只差一步。

洋基一局下就有動盪開局，三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）接球失誤、二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）傳球失誤，再到捕手威爾斯（Austin Wells）妨礙打擊，該局3失誤僅失1分收場，算是不幸中的大幸。

洋基雖在第四局由萊斯（Ben Rice）陽春砲追平，但隨即在五局下崩盤，先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）被連敲2安，希克斯（Liam Hicks）先以滾地球送回光芒超前分，辛普森（Chandler Simpson）擊出游擊方向滾地球，游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）漏了一下，光芒再跑回1分，這個play從一開始內野安打改記失誤、再改記野手選擇。

守備狂扯後腿，斯萊特勒留下4.1局投球退場，而洋基的失誤秀還沒結束，德魯卡（Jonny DeLuca）也挑戰游擊防區，隆巴德再次暴傳，正式搭上失誤列車，光芒幸運獲得延續攻勢的機會，帕拉西奧斯（Richie Palacios）補上兩分打點安打，擴大為5：1領先。

萊斯第八局再敲陽春砲、單場雙響砲，拯救不了洋基，全隊4支安打，和失誤一樣多。

洋基 光芒 MLB

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