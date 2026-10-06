MLB／洋基手套集體「放假」！首局3E追平大聯盟最難堪紀錄吞敗

對洋基而言，美聯分區系列賽第2戰幾乎是一場非贏不可的比賽，沒想到全隊守備彷彿「集體中邪」，從三壘、二壘、游擊一路延燒到捕手，幾乎每個守備位置都出現狀況，首局面對前4名打者更發生3次失誤，追平1975年美聯冠軍系列賽第1戰，運動家面對紅襪的季後賽「首局最多失誤」紀錄，最終洋基也為此付出代價以2：5吞敗。

第一個失誤來自三壘手麥馬漢（Ryan McMahon），使迪亞茲（Yandy Diaz）原該形成出局的滾地球從手套彈開，讓打者成功上壘；下一名打者阿蘭達（Jonathan Aranda）再將球打向三壘方向，麥馬漢選擇積極趨前並飛撲，最後卻沒能將球攔下，形成安打。

二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）同樣狀況連連，光芒強打卡米內羅（Junior Caminero）敲出二壘附近滾地球後，游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）漂亮將球攔下，迅速傳給奇森姆在二壘完成封殺，然而奇森姆徒手接球後，卻試圖完成雙殺，但在身體失去平衡下傳往一壘，球卻嚴重偏離目標，甚至一路彈到光芒休息區前方，讓光芒取得1：0領先。

然而洋基的惡夢仍未結束，捕手威爾斯（Austin Wells）原讓希克斯（Liam Hicks）揮空三振，卻因手套碰到對方球棒被判「捕手妨礙打擊」，成為洋基單局第3次失誤，再讓光芒一名打者上壘。

隨後辛普森（Chandler Simpson）擊出二壘方向滾地球，奇森姆原有機會策動雙殺，結果傳往二壘的球再次偏離目標，把隆巴德整個拉離二壘壘包，所幸隆巴德靠伸展身體接住球後，再把腳伸回去碰壘，才勉強拿到第2個出局數。

儘管光芒首局最終只敲出1支安打，卻靠著洋基3次失誤攻下1分，導致洋基王牌投手施利特勒（Cam Schlittler）足足用了19球才終於逃離這個混亂的半局。

游擊防區則同樣沒能倖免，5局下辛普森擊出滾地球讓隆巴德沒能攔下，三壘上的卡米內羅趁機跑回本壘，讓光芒取得3：1領先。雖然官方最終將這球記為「野手選擇」。更慘的是，面對德盧卡（Jonny DeLuca）擊球後，隆巴德單局又發生傳球失誤，讓德盧卡成功上壘，原本在壘上的辛普森也推進到三壘。

雖然洋基本場帳面上「只有」4次失誤，但從開場漏球、暴傳與錯失雙殺機會，到5局下連續出現守備瑕疵，實際遠比紀錄表上的「4E」更加混亂，對一支在系列賽已經0：1落後、此役幾乎非贏不可的球隊而言，洋基卻在最重要的季後賽舞台上，上演本季最混亂的守備演出之一。