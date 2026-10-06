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MLB／不排除把大谷棒次再往後挪 道奇教頭：會先跟他好好說明

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊挑戰三連霸之路，還在等待大谷翔平甦醒，延續季末的打擊低潮，他在系列賽前兩戰合計8打數敲2支一壘打，已經48天沒有全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）不諱言，有在考慮把大谷的棒次往後調整，「如果最終決定這麼做，我會好好先跟他溝通。」

大谷從2024年加入道奇以來，季後賽先發棒次不是第一棒就是第二棒，但今年全季受到傷勢困擾，打擊手感每況愈下，羅伯茲也坦言他的狀態不在100%，今天在記者會上被問到是否考慮調動大谷棒次，坦言有這個可能性。

羅伯茲表示，「我有在思考，他已經從第一棒改打第二棒了，但是不是再往後排？我對此抱持開放態度。」

他進一步表示，「如果決定這麼做，我會先跟翔平溝通，向他說明為何這樣做。重點是，每次與他的對話，他都抱持一樣態度，就是只要對球隊有利，他都會全力支持。」

勇士明天推出左投塞爾（Chris Sale），羅伯茲表示，考慮納入面對左投表現出色的K.赫南德茲（Kiké Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas），而這也意味對戰塞爾成績不佳的孟西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）可能退出先發打線。

道奇 MLB 羅伯茲 大谷翔平

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