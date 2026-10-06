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MLB／山本由伸扛G3準備好了 大谷翔平首度從對戰視角獻策

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 法新社
山本由伸。 法新社

道奇、勇士隊在分區系列賽前兩戰各取1勝，關鍵第三戰前進亞特蘭大，將由山本由伸出馬，與塞揚強投塞爾（Chris Sale）強強過招。

山本去年在季後賽神勇演出，世界大賽登板3場包辦3勝，且全部都是關鍵勝場，第2戰一人完投9局扳平戰局，第6戰在背水一戰中以96球演出6局好投，第7戰再於「中0日」情況下後援2.2局奪勝，寫下奇蹟篇章。

山本今年季後賽首場登板就在明天，他提到去年的經驗，對今年會有很大幫助，自己還是會專注在一場比賽、一場比賽去好好努力。

被問到是否可能複製去年，在短天數內再次登板，山本說：「當然，我都做好準備了，能做的事情，我都會去做。」

道奇首輪輪空期間，透過隊內模擬賽維持手感，也上演山本由伸與大谷翔平的夢幻對決，山本今天也在記者會上提到，從大谷那裡得到不少有用的建議，「包括從打者的角度來看，以及心理層面的事情，都給了我很多建議。」他說兩人置物櫃相鄰，平常就很常聊天，但多是輕鬆的對話，這是自己加入道奇後首度與大谷投打對決，因此是第一次聊到實際對戰的感受。

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