MLB／白襪開賽就「煮粥」還是贏了 差一步闖暌違21年的美聯冠軍賽

白襪隊今天再以4：3擊敗守護者隊，在分區系列賽取得2勝0敗，距離21年來首度進軍美聯冠軍賽只差一步，後天將回到自家主場作戰，瞄準鎖定晉級門票。

白襪此役從「煮粥」開局，開門投手凱伊（Anthony Kay）一局上被史蒂文關（Steven Kwan）敲安、保送拉米瑞茲（José Ramírez）保送開路，只負責0.1局就退場，紐康柏（Sean Newcomb）接手先敬遠歐戴爾（Jo Adell），成功製造洛爾（Nathaniel Lowe）擊出內野高彈跳球，但紐康柏傳一壘失誤，讓守護者一口氣跑回2分。

白襪先在第四局靠村上宗隆適時安打追回1分，第六局蒙哥馬利（Braden Montgomery）兩分打點二壘打逆轉戰局，麥德羅斯（Chase Meidroth）安打擴大為4：2領先。

守護者第八局歐戴爾在一壘有人時掃向中左外野，打在高聳的牆面後反彈，這球飛行距離413呎，在大聯盟球場有19座會出牆，形成追平兩分砲，但不包括守護者主場進步球場，這支三壘打只能幫助守護者追近到1分差。

白襪此役的「真先發」柏克（Sean Burke），作為第三任投手登板，一口氣吃下5.1局，僅被敲1安打、失1分，送出6次三振，一度讓守護者13上13下，投出不可思議的一戰。

白襪在外卡系列賽2連勝淘汰太空人隊，進入分區賽後也以2連勝開局，目前累積季後賽4勝0敗，距離美聯冠軍賽只差1勝。隊史前一次打進聯盟冠軍賽已是2005年，該年最終在世界大賽直落四擊敗太空人奪冠。