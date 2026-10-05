MLB／ 季後賽復活！道奇狄亞茲160公里火球連飆 羅伯茲：有望奪回「終結者」

儘管道奇今日在國聯分區系列賽以2：3不敵勇士，系列賽被扳成1：1平手。但狄亞茲（Edwin Diaz）的強勢復活已成為球隊最令人振奮的收穫，總教練羅伯茲（Dave Roberts）甚至表示，狄亞茲將有望奪回「終結者」位置。

休賽季以3年6900萬美元（約新台幣21億元）加盟的狄亞茲，在6局上落後1分的情況下，迎來道奇的季後賽初登板，不僅速球狂飆100英里，滑球同樣犀利，最終演出三上三下並送出2次三振。

「狄亞茲今天真的非常棒。我認為如果你要從今晚這場比賽裡尋找一些正面的東西，那他絕對就是其中之一，而且毫無疑問是非常積極的訊號。」羅伯茲說道。

當羅伯茲被問到狄亞茲是否可能在今年季後賽重新拿回終結者時，他毫不猶豫給出肯定答案，「可以。我想我一直都說得很一致，我就是希望能夠找機會讓他登板，而今天就是一個非常重要的時刻。他完成了自己必須完成的工作，看起來真的非常棒。所以絕對有可能，你可能會看到他負責關門。是的，我可以想像他擔任終結者。」

不過對狄亞茲而言，「終結者」頭銜遠遠沒有替球隊拿下勝利重要，「我們現在打的是季後賽，每一局都非常重要，所以無論什麼情況，我都願意上場。小號聲確實會讓我稍微更亢奮一點。但不管我是第5局還是第9局上場，對我來說結果都一樣。」

本場比賽，狄亞茲面對萊利（Austin Riley）先用一顆99.5英里的四縫線速球取得優勢，接著連續以2顆滑球讓對手完全無法出棒，僅用3球完成三振；下一棒代打的雅斯崔姆斯基（Mike Yastrzemski）同樣無法抵擋狄亞茲的火球，連續投出2顆突破100英里的速球，最快甚至來到100.8英里，拿下單局第2次三振。這也是狄亞茲自2024年國聯分區系列賽第4戰以來，無論例行賽或季後賽所投出的最快球速。

面對巴德溫（Drake Baldwin）時，狄亞茲又投出第3顆突破100英里的火球，最後讓對方擊出飛球出局，僅用12球就完成這個半局，更是自2024年9月以來，單場投出最多顆100英里以上速球的一次。

「感覺真的太棒了。這就是我來到這裡的原因，幫助這支球隊贏球，並且在重要時刻登板……我希望球隊繼續把球交給我，然後做好自己的工作。我認為過去大概2周、或1周半的時間，我投入了非常多努力，而今天終於展現出成果。」

「今天滑球的軌跡非常好，速球的位移也非常出色。我認為今天真的投得很好，接下來就是繼續做好自己的工作，只要球隊把球交給我，就繼續幫助球隊贏球。」

被問到是否認為已恢復到去年巔峰時期的投球水準，狄亞茲則提到自己在例行賽尾聲逐漸累積起來的狀態。

「我認為過去幾周，我真的投得非常好。去年我整個賽季都投得非常出色，今年開季確實沒有按照大家期待的方式發展，但我在球季後段強勢收尾，而現在季後賽第1場比賽，我也延續了這樣的表現，所以我現在真的非常開心。」

「我的手臂感覺非常好，身體狀況也很棒。這是季後賽，所以所有事情都不一樣了……我能夠把球投進好球帶，也能夠完全放開來投，我就是做好自己的工作。我只是希望無論任何情況都能做好自己的工作。他們會做出決定，而我只需要等待，看看他們會在什麼情況下讓我上場，我就去完成工作。」

「我來到這裡就是為了贏球，所以不管哪一局，我都會把它當成第9局來投。」狄亞茲強調。