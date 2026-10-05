MLB／僅有32%進好球帶！道奇史奈爾5保送苦撐3.2局 羅伯茲：整晚都在對抗自己

道奇今日派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）先發對決勇士，主投3.2局5K失1分，丟出5保送，被敲2安。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言史奈爾整晚都在和投球機制對抗。

「他整場比賽都在跟自己的投球動作搏鬥。他的速球其實非常好，變速球有時候也不錯，但整體來說，他沒有辦法控制速球，也無法控制滑球，變速球同樣沒有到位，一直把球拉掉……他今晚就是不夠犀利。」

「我們早就知道這會是一場硬仗，也知道那些傢伙不可能就這樣倒下。我們預計第3戰會碰上Sale，而我們有很多工作要做。所以現在，這就是一個3戰2勝的系列賽了。」

從數據來看，史奈爾本場球路的誘導垂直位移都出現下降，全場僅有13顆球形成看著好球，32%的投球能夠進入好球帶，「看著好球＋揮空」比例更僅有28%

有趣的是，史奈爾的球威其實沒有太大問題，本場4種球路的球速全部有所提升，並製造12次揮空，是本場所有投手最多。更重要的是，他的球速沒有隨著比賽進行而下降。

至於史奈爾則因家庭因素，賽後沒有接受媒體訪問。最終道奇以2：3不敵勇士，系列賽被扳成1：1平手。