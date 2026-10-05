快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／僅有32%進好球帶！道奇史奈爾5保送苦撐3.2局 羅伯茲：整晚都在對抗自己

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇總教練羅伯茲坦言，史奈爾整晚都在和投球機制對抗。 歐新社。
道奇總教練羅伯茲坦言，史奈爾整晚都在和投球機制對抗。 歐新社。

2026名古屋亞運

道奇今日派出塞揚強投史奈爾Blake Snell）先發對決勇士，主投3.2局5K失1分，丟出5保送，被敲2安。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言史奈爾整晚都在和投球機制對抗。

「他整場比賽都在跟自己的投球動作搏鬥。他的速球其實非常好，變速球有時候也不錯，但整體來說，他沒有辦法控制速球，也無法控制滑球，變速球同樣沒有到位，一直把球拉掉……他今晚就是不夠犀利。」

「我們早就知道這會是一場硬仗，也知道那些傢伙不可能就這樣倒下。我們預計第3戰會碰上Sale，而我們有很多工作要做。所以現在，這就是一個3戰2勝的系列賽了。」

從數據來看，史奈爾本場球路的誘導垂直位移都出現下降，全場僅有13顆球形成看著好球，32%的投球能夠進入好球帶，「看著好球＋揮空」比例更僅有28%

有趣的是，史奈爾的球威其實沒有太大問題，本場4種球路的球速全部有所提升，並製造12次揮空，是本場所有投手最多。更重要的是，他的球速沒有隨著比賽進行而下降。

至於史奈爾則因家庭因素，賽後沒有接受媒體訪問。最終道奇以2：3不敵勇士，系列賽被扳成1：1平手。

史奈爾 羅伯茲 道奇 MLB Blake Snell 教練 勇士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／忍住不用塞爾！勇士下駟打贏上駟逼平道奇 關鍵G3滿血抗衡山本

有自己表態能投的塞爾（Chris Sale）可用，勇士隊卻決定再打牛棚車輪戰，大膽出牌以3：2擊敗道奇隊，在分區系列賽扳成1勝1敗，接下來關鍵第3戰移師亞特蘭大，勇士將由休滿4天的塞爾先發，面對山本由伸。

MLB／差1好球…教士豪賭米勒關門2局失敗 喬里歐再見安助釀酒人2連勝

3：2領先，教士隊派出最強終結者米勒（Mason Miller）負責6個出局數，離成功就差1顆好球，九局下滿壘、兩出局，釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）在球數2好2壞時一棒敲出再見安打，釀酒人以4：3贏球，在分區系列賽先握2勝0敗。

MLB／前7-11店員4天2先發連克費城人、道奇 勇士柯爾超愛背水一戰

勇士隊今天以3：2擊敗道奇隊，前7-11店員柯爾（Ray Kerr）再度繳出好投，擔任「開門投手」，先發2.2局無失分，兩度解決大谷翔平。4天內2場比賽，讓他從無名小卒變身十月英雄，柯爾說：「不要小看我們，不被看好的一方（underdog）總是可以創造驚奇。」

MLB／佐佐木朗希已準備要投到不能投為止 惜未等到道奇追平

佐佐木朗希季後轉進牛棚支援，今天一口氣吃下2局，若戰局逼進延長賽，他說：「我已經做好準備，打算能投幾局就投幾局。」道奇隊無緣在九局下扳平，最終以2：3輸給勇士隊，兩隊在分區系列賽前兩戰各取一勝。

MLB／ 季後賽復活！道奇狄亞茲160公里火球連飆 羅伯茲：有望奪回「終結者」

儘管道奇今日在國聯分區系列賽以2：3不敵勇士，系列賽被扳成1：1平手。但狄亞茲（Edwin Diaz）的強勢復活已成為球隊最令人振奮的收穫，總教練羅伯茲（Dave Roberts）甚至表示，狄亞茲將有望奪回「終結者」位置。

MLB／僅有32%進好球帶！道奇史奈爾5保送苦撐3.2局 羅伯茲：整晚都在對抗自己

道奇今日派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）先發對決勇士，主投3.2局5K失1分，丟出5保送，被敲2安。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言史奈爾整晚都在和投球機制對抗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。