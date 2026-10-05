MLB／道奇進攻僅一招？弗里曼點出吞敗「最大問題」：得分全靠轟

道奇今日在國聯分區系列賽以2：3不敵勇士，系列賽被扳成1：1平手。擁有3枚世界大賽冠軍戒指的弗里曼（Freddie Freeman）賽後也點出球隊目前最大的進攻問題。

「我們必須找到不靠全壘打也能得分的方法，所以我認為這就是我們現在最大的問題。讓打者上壘，在關鍵時刻敲出那支重要安打，然後希望我們的投手能夠繼續維持現在的表現。」

根據數據，道奇系列賽前2戰總共得到7分，而這7分竟然全是來自全壘打；得點圈有人時9打數0安打，總計留下13個殘壘，三振次數更是保送的3倍。面對勇士前2戰「牛棚風火輪」的10名投手，團隊打擊率僅有.215。

「這真的很困難，因為你每一次站上打擊區，面對的幾乎都是不同的投手。不同的出手角度、不同的球速、不同的東西，所以想要把安打一支接著一支串聯起來真的非常困難。這是季後賽，我們不可能每場都得到8分、10分，這真的很難，因為每支球隊的投手群都非常出色。」

本場比賽，4局下弗里曼率先開轟，幫助道奇將比數追成1：1平手；到了9局下2出局，孟西（Max Muncy）再度轟出陽春砲，將原本2分差距縮小至2：3，可惜最終仍吞下今年季後賽首敗。

此役沒有敲出安打，但獲得2次保送的貝茲（Mookie Betts）則坦言，球隊從一開始就很清楚，想一路走到最後絕對不會是一條輕鬆的道路，「這本來就不會是一件容易的事情，但我的意思是，我們從一開始就知道了……我們知道無論站在投手丘上的人是誰，這都會是一場艱難的對決。」

「有時候你就是打不到球，我的意思是，你真的沒有什麼方法可以解釋這件事情。你只能專注在當下，然後在關鍵時刻有所表現。今天我們確實得到了一些機會，但我們沒有把握住。這就是比賽的一部分，我們只能繼續替自己創造這些機會，最終總會有事情發生。」