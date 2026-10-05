MLB／大谷翔平前2戰無長打 羅伯茲點出「追打壞球」仍需克服

道奇二刀流巨星大谷翔平在國聯分區系列賽第2戰遭到勇士投手群壓制，4打數1安打、吞下2次三振。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到大谷近期打擊狀況時，直言他「追打壞球的情況比較多」。

大谷首局第1打席面對內角邊緣球揮空三振，第2打席則對偏高且接近壞球的卡特球出棒，擊成游擊上方飛球出局。羅伯茲表示，如果打者鎖定的是壞球，即使揮棒品質不差，要形成有效攻擊仍相當困難。他說：「要把壞球打好、做出好揮擊，本來就很難。到頭來，問題就是這一點。」

分區系列賽前2戰打完，大谷合計8打數2安打、2次三振，不僅沒有開轟，甚至還沒有出現任何長打。道奇接下來將在台灣時間7日移師亞特蘭大進行第3戰，勇士預計派出王牌塞爾（Chris Sale）先發。羅伯茲也提醒，這將是大谷與道奇打線的一場艱難對決。

「塞爾很會投那種從好球帶出發、最後變成壞球的球路，所以這絕對會是很困難的對戰。他也有球速。關鍵是要找回自己的攻擊好球帶。」羅伯茲表示。

當記者詢問大谷身體狀況是否有問題時，羅伯茲表示，目前除了「身體狀況沒問題」之外，並沒有收到其他回報。不過他也提到，現在這個時間點，幾乎沒有任何球員能說自己身體處於百分之百完美狀態。

羅伯茲說：「也許他並不是在完美狀態下，卻太想靠自己解決問題，這可能是打不好的一個原因。到了現在這個時期，沒有球員的身體狀態會是完全完美的。」

儘管大谷前2戰尚未擊出長打，羅伯茲仍強調，他會繼續相信大谷，也期待他在系列賽接下來比賽中找回狀態。羅伯茲最後表示：「他正在盡最大努力。第3戰他也會出賽。我們期待他能打出好的內容，並希望得到最好的結果。」