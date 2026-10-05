MLB／佐佐木朗希已準備要投到不能投為止 惜未等到道奇追平

佐佐木朗希季後轉進牛棚支援，今天一口氣吃下2局，若戰局逼進延長賽，他說：「我已經做好準備，打算能投幾局就投幾局。」道奇隊無緣在九局下扳平，最終以2：3輸給勇士隊，兩隊在分區系列賽前兩戰各取一勝。

朗希此役八局上在道奇1：3落後之際登板，一上場連投兩保送，勇士短打推進二、三壘有人，道奇為了避免再失血，決定敬遠包德溫（Drake Baldwin）擠成滿壘，朗希關鍵時刻面對亞古納（Ronald Acuña Jr.），讓他擊出游擊方向滾地球形成雙殺，單局3保送、20球僅7好球仍安全下庄，續投第九局回穩，演出三上三下。

朗希最終共用36球、18顆好球，投2局無失分，第九局面對奧比斯（Ozzie Albies）的打席投出102.1哩（約164.3公里），為大聯盟生涯最速。

朗希表示，因為先發投手在第四局就退場，所以一直都在準備，第八局登場時是無法再失分的場面，一上去對於變化球的掌握不是很好，「再加上季後賽腎上腺素，一些細微的感覺沒抓到，自己可能也太過謹慎在投。」危機場面，他說：「想著不管用什麼方式都要壓制在無失分，不是三振、就是內野滾地球或內野飛球，可以得到其中一個結果都是好的。」

被問到若戰局追平是否可能續投第10局，朗希明確回應：「是的，因為當時剩下的投手不多，可以負擔長局數的人，就只剩下我，所以已經做好能投多長就投多長的心理準備。」