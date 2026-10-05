MLB／前7-11店員4天2先發連克費城人、道奇 勇士柯爾超愛背水一戰

勇士隊今天以3：2擊敗道奇隊，前7-11店員柯爾（Ray Kerr）再度繳出好投，擔任「開門投手」，先發2.2局無失分，兩度解決大谷翔平。4天內2場比賽，讓他從無名小卒變身十月英雄，柯爾說：「不要小看我們，不被看好的一方（underdog）總是可以創造驚奇。」

柯爾4天前在外卡系列賽第3戰就已經聲名大噪，面對費城人隊先發3.1局僅被敲1安打、無失分，壓倒握有百勝資歷的強投諾拉（Aaron Nola）、惠勒（Zack Wheeler），幫助勇士挺過生死戰。

柯爾的背景充滿故事性，他曾在大二後放棄棒球，回到家鄉在電影院、7-11超商工作，2017年以選秀落榜自由球員身分與水手隊簽約，簽約金2000美元，2022年首度升上大聯盟，而他去年因進行TJ韌帶置換手術整季報銷，今年直到8月才回到大聯盟。

談到這兩場先發，柯爾說：「這就是我，過去兩年的我就像沉睡的野獸，現在我要把一切都傾注在球場上。」

他說自己很享受這種場大場面、背水一戰，「我從小就喜歡這種時刻，高中時我們每場會有15次失誤左右，但我學會了無視那些失誤，繼續面對下個打者，我想這就是我的心理素質來源。」