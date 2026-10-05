MLB／勇士教頭用贏球反擊外界質疑 塞爾、山本由伸第3戰硬碰硬

勇士隊今天動用6名投手應戰，在分區系列賽第2戰以3：2擊敗道奇隊，帶著1勝1敗離開洛杉磯，勇士官網形容總教練魏斯（Walt Weiss）用比賽結果強力反擊外界的質疑。

勇士把左投塞爾（Chris Sale）保留到系列賽第3戰再上，官網指出，魏斯賽前努力解釋，為何決定讓這位已顯疲態的37歲老將多休幾天，強調「我們非常了解自己」，幾個小時後球隊贏球做出最有力的回擊，無論是關於塞爾的安排，還是調度投手群決策，對他都已無可指摘。

柯爾（Ray Kerr）今天再次展現「開門投手」的出色表現，芬特斯（Didier Fuentes）後援3.2局失1分，伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）只投3球救援成功；官網特別提到，由於不得不嚴重依賴後援投手，魏斯的壓力愈來愈大，但他成功調度拿下27個出局數，應會感到極大滿足。

官網指出，勇士輸掉系列賽首戰後，或許有人認為球隊已無勝算，但現在戰成平手局面，且勇士將回亞特蘭大主場，接下來兩場比賽將擁有兩大先發投手塞爾、馬勒（Tyler Mahle）。

塞爾後天在主場登板，道奇派出山本由伸應戰，勇士開路先鋒包德溫（Drake Baldwin）說：「回到亞特蘭大，全隊都感到非常興奮。只要塞爾站上投手丘，我們就信心十足。」