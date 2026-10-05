快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／忍住不用塞爾！勇士下駟打贏上駟逼平道奇 關鍵G3滿血抗衡山本

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勇士柯爾先發2.2局無失分、送出4次三振。 歐新社
勇士柯爾先發2.2局無失分、送出4次三振。 歐新社

2026名古屋亞運

有自己表態能投的塞爾（Chris Sale）可用，勇士隊卻決定再打牛棚車輪戰，大膽出牌以3：2擊敗道奇隊，在分區系列賽扳成1勝1敗，接下來關鍵第3戰移師亞特蘭大，勇士將由休滿4天的塞爾先發，面對山本由伸。

塞爾兩天前剛在外卡系列賽第3戰後援登板，投1.1局、21球，本人自認能扛今天一戰，但勇士教頭魏斯（Walt Weiss）有其他盤算，「他在兩場之間有場後援，我們不確定他能否在今天投出最佳狀態，但我們確定第三戰可以。」

決定等滿血塞爾，勇士今天再度啟用柯爾（Ray Kerr）擔任「開門投手」，先發2.2局無失分、送出4次三振，共面對道奇打線11人次，兩度解決大谷翔平，先是首局飆K，第三局再以內野飛球勝出後，留下一、二壘跑者退場，霍梅斯（Grant Holmes）接手讓史密斯（Will Smith）擊出三壘方向滾地球出局。

道奇由塞揚強投史奈爾（Blake Snell）先發，繳出3.2局失1分，首局因2安打、2保送丟掉分數，而道奇打線在第四局靠弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲追平，但很快又讓勇士占據上風。

布比奇（Kris Bubic）第五局登板，兩出局後被哈里斯（Michael Harris II）敲三壘打，隨即出現暴投釀禍，勇士取得2：1超前，第七局再由哈里斯的二壘打送回保險分。

佐佐木朗希八局上登板連投兩保送，勇士短打推進二、三壘有人，道奇為了避免再失血，決定敬遠包德溫（Drake Baldwin）擠成滿壘，朗希關鍵時刻面對亞古納（Ronald Acuña Jr.），讓他擊出游擊方向滾地球形成雙殺，單局3保送、20球僅7好球仍安全下庄，續投第九局回穩，演出三上三下。

道奇九局下、兩出局孟西（Max Muncy）滿球數敲出陽春砲，迫使勇士換下已投3.2局、47球的芬特斯（Didier Fuentes），推出伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）面對代打德保拉（Josue De Paula），以界外飛球驚險收下勝利。

道奇 勇士 塞爾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／7-11店員再飆好投！勇士柯爾2.2局封鎖道奇 兩度解決大谷翔平

MLB／道奇3轟攻下5分、史庫柏優質先發 分區系列賽首戰擊敗勇士

MLB／道奇教頭坦言處境相當有利 勇士投手群進入全員皆兵時刻

MLB／塞爾「中1日」登板是自己要求的！勇士教頭回應對道奇何時上

相關新聞

MLB／忍住不用塞爾！勇士下駟打贏上駟逼平道奇 關鍵G3滿血抗衡山本

有自己表態能投的塞爾（Chris Sale）可用，勇士隊卻決定再打牛棚車輪戰，大膽出牌以3：2擊敗道奇隊，在分區系列賽扳成1勝1敗，接下來關鍵第3戰移師亞特蘭大，勇士將由休滿4天的塞爾先發，面對山本由伸。

MLB／差1好球…教士豪賭米勒關門2局失敗 喬里歐再見安助釀酒人2連勝

3：2領先，教士隊派出最強終結者米勒（Mason Miller）負責6個出局數，離成功就差1顆好球，九局下滿壘、兩出局，釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）在球數2好2壞時一棒敲出再見安打，釀酒人以4：3贏球，在分區系列賽先握2勝0敗。

MLB／7-11店員再飆好投！勇士柯爾2.2局封鎖道奇 兩度解決大谷翔平

勇士隊32歲投手柯爾（Ray Kerr），再度投出驚奇一役，今天扛起分區系列賽第二戰面對道奇隊，擔任「開門投手」，先發2.2局無失分，兩度解決大谷翔平。

MLB／前7-11店員4天2先發連克費城人、道奇 勇士柯爾超愛背水一戰

勇士隊今天以3：2擊敗道奇隊，前7-11店員柯爾（Ray Kerr）再度繳出好投，擔任「開門投手」，先發2.2局無失分，兩度解決大谷翔平。4天內2場比賽，讓他從無名小卒變身十月英雄，柯爾說：「不要小看我們，不被看好的一方（underdog）總是可以創造驚奇。」

MLB／勇士教頭用贏球反擊外界質疑 塞爾、山本由伸第3戰硬碰硬

勇士隊今天動用6名投手應戰，在分區系列賽第2戰以3：2擊敗道奇隊，帶著1勝1敗離開洛杉磯，勇士官網形容總教練魏斯（Walt Weiss）用比賽結果強力反擊外界的質疑。

MLB／一棒擊沉教士王牌終結者 喬里歐：感謝對手賜一顆好球

美國職棒密爾瓦基釀酒人今天在國聯分區系列賽第2戰上演逆轉秀，靠著喬里奧9局下2出局滿壘時的再見2分安打，以4比3氣走聖地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。