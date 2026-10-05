MLB／教士法蘭斯不服G1「逆轉轟」遭接殺！ 數據卻揭殘酷現實

教士昨日在國聯分區系列賽首戰以2：3惜敗釀酒人，9局上法蘭斯（Ty France）一顆可能改變戰局的高飛球，卻因撞上球場屋頂纜線後遭到接殺，成為全場最大爭議。賽後包括教士球員、釀酒人球員，以及不少媒體與球迷都討論，若沒有這條纜線，這球是否會成為逆轉2分砲，不過Statcast數據卻給出了截然不同的答案。

9局上教士2：3落後，1出局、一壘有人，法蘭斯面對釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill），將98英里速球掃向左外野，擊球初速高達105.3英里、仰角49度。

法蘭斯第一時間甚至站在本壘附近看著球飛行，他非常有信心距離足以形成全壘打，然而球在飛往左外野途中竟撞上屋頂纜線，瞬間改變飛行軌跡，最後被左外野手喬里歐（Jackson Chourio）在警戒區附近接殺。

依照美國家庭球場特殊場地規則，只要球是在界內區域上方碰到屋頂、桁架或纜線，仍屬於活球，因此接殺成立。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）提出挑戰，希望證明球是在界外區域上方碰到纜線，但重播檢視後仍維持原判。

「我想最大的問題就是它最後會留在界內，還是飛到界外。我當時覺得自己把球打出了很強的後旋，所以我認為它會留在界內。我知道它的距離一定足夠飛出去。」

不過Statcast數據卻狠狠潑了法蘭斯一盆冷水，這球的擊球初速雖然高達105.3英里，但仰角同樣高達49度，自系統啟用以來，從來沒有任何一顆初速105英里、仰角49度的擊球形成全壘打，相同擊球條件的預期打擊率更僅.037 ，一安0%二安3.7%三安0% 全壘打0%。

此外，法蘭斯這顆球碰到屋頂後最終飛行325英尺，Statcast推估，以其飛行條件來看，全大聯盟30座球場中只有太空人主場可能形成全壘打。

另一項數據也對法蘭斯不利，Statcast時代至今，擊球仰角至少49度、最後還能飛越全壘打牆的球只有10顆，而美國家庭球場更從來沒有任何一發仰角超過46度的全壘打。這些數據雖然無法百分之百證明法蘭斯的球一定飛不出去，畢竟纜線確實改變了原本的飛行軌跡，但至少顯示這並非一發「確定被沒收」的逆轉全壘打。

然而法蘭斯依舊認為，真正的問題在於大聯盟明明已經擁有大量科技，卻仍只能依靠特殊場地規則直接判定出局，「你會認為，以我們現在擁有的所有科技、數據以及一切資訊，我們應該有辦法對這種情況做出一個明確的判決。」

「我們有球的追蹤系統、有擊球初速、有預估飛行距離，這些東西我們全部都有。這裡應該建立某種規則，那不應該是一個出局數。」

馬查多（Manny Machado）也站出來聲援隊友，「以現在棒球擁有的所有科技，我認為遇到這種情況時，你其實大概能知道接下來會發生什麼。球是怎麼被打出去的、擊球仰角以及所有數據，他們甚至都把這些資訊顯示在球場大螢幕上了……我們應該擁有足夠的科技，針對這種情況做出更好的判決。」