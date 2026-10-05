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MLB／ 賽前預言「纜線搞事」竟成真！釀酒人教練傻眼：這真的編不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人三壘指導教練賽前早已預言，當晚會發生高飛球擊中屋頂遭到接殺的畫面。 法新社。
釀酒人三壘指導教練賽前早已預言，當晚會發生高飛球擊中屋頂遭到接殺的畫面。 法新社。

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釀酒人昨日在國聯分區系列賽首戰以3：2險勝教士，其中9局上法蘭斯（Ty France）擊出的高飛球竟擊中屋頂纜線改變方向，最後遭到接殺。更巧合的是，釀酒人三壘指導教練艾瑞克森（Matt Erickson）賽前才開玩笑「預言」這種情況今晚會發生。

大聯盟每場比賽開始前，雙方都會交換先發名單，並與裁判確認主場特殊場地規則。由於球場擁有可開闔式屋頂，上空設有桁架與纜線，因此主審馬利（Nick Mahrley）賽前特別向雙方說明相關規定。

依照規則，若擊球在界內區域上方碰到屋頂、桁架或纜線，仍屬於活球，只要守備球員在落地前完成接殺，打者就會被判出局。

由於這種情況極為罕見，教士總教練史丹曼（Craig Stammen）透露，雙方賽前甚至還拿這條規則開玩笑，「我們今天在賽前跟裁判開會的時候，甚至還拿這件事情開玩笑。」

沒想到艾瑞克森看著所有人預言，現場所有人甚至笑了出來，「我在這裡6年從來沒看過這種事情，但今晚肯定會發生」

賽前才預言罕見狀況會發生，艾瑞克森賽後也難以置信，「真的太不可思議了，這種事情你根本編不出來。不可思議的主場優勢，這就是你拿下103勝之後得到的優勢。」

MLB 大聯盟 球場 釀酒人 教士 法蘭

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