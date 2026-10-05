MLB／一棒擊沉教士王牌終結者 喬里歐：感謝對手賜一顆好球

密爾瓦基釀酒人今天在國聯分區系列賽第2戰上演逆轉秀，靠著喬里歐（Jackson Chourio）9局下2出局滿壘時的再見2分安打，以4比3氣走聖地牙哥教士，在5戰3勝系列賽取得2勝聽牌優勢。

法新社報導，釀酒人喬里歐今天敲出再見安打，全隊在系列賽取得2勝壓倒性領先。這是釀酒人連續第2天從0比2的劣勢逆轉對手，5戰3勝制的國聯分區系列賽，教士連敗2場後已無退路。

這場比賽教士在9局下仍以3比2領先，王牌終結者米勒（Mason Miller）例行賽41次救援機會，成功多達38次。不過他自8局登場後已經撐了5個人次，9局還送出3個保送將壘包堆滿，但米勒手握2人出局2好球優勢，釀酒人只剩下最後一個出局數。

登場的喬里歐與米勒纏鬥至2好2壞後，擊出中堅方向的再見安打送回2分，釀酒人成功逆轉教士，4比3拿下勝利。

釀酒人開路先鋒喬里歐曾在系列賽第1戰轟出2分砲、點燃釀酒人逆轉攻勢，今天又在最關鍵的9局下擊出致勝安打。他向媒體表示，「我當時只是在找一顆好打的球，感謝對手投給我一顆能有所作為的球。」

釀酒人今天出現多達3次失誤，看起來完全不像是在例行賽以103勝稱霸大聯盟的球隊。

教士第1局取得1比0領先，並趁釀酒人失誤在5局上把領先擴大為2比0。

釀酒人在下半局終於突破教士先發金恩（Michael King）封鎖，葉力奇（Christian Yelich）擊出2壘安打後，並靠著弗里克（Sal Frelick）的安打追回1分。

教士第7局又把比數拉開成3比1，但釀酒人靠教士二壘手克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）的失誤跑回第2分，但教士仍以3比2領先。

喬里歐表示，「我們是一支從不退縮的隊伍」，「我們絕不會在挑戰面前退縮，我們喜歡這樣的時刻。我們會繼續前進，並為每一個得到的機會奮戰。」

釀酒人與教士將在6日於聖地牙哥進行第3戰，此一系列賽的勝者，將對上洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士之間的勝隊，爭搶今年世界大賽門票。