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MLB／7-11店員再飆好投！勇士柯爾2.2局封鎖道奇 兩度解決大谷翔平

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

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勇士隊32歲投手柯爾（Ray Kerr），再度投出驚奇一役，今天扛起分區系列賽第二戰面對道奇隊，擔任「開門投手」，先發2.2局無失分，兩度解決大谷翔平

勇士今天賽前才宣布先發投手為柯爾，而非外界原先預期的塞爾（Chris Sale），他剛在2日的外卡系列賽第3戰後援登板，儘管本人想投今天的比賽，但勇士教頭魏斯（Walt Weiss）有顧慮，「他在兩場之間有場後援，我們不確定他能否在今天投出最佳狀態，但我們確定第三戰可以。」

勇士出牌柯爾，他剛在外卡賽生死戰幫助勇士贏球，過往曾在7-11超商、電影院工作的資歷，讓他的故事更添傳奇色彩，而今天面對二連霸的道奇，再度繳出一場好投。

柯爾先發2.2局無失分、送出4次三振，共面對道奇打線11人次，兩度解決大谷翔平，首局飆K，第三局再以內野飛球勝出後，留下一、二壘跑者退場，霍梅斯（Grant Holmes）接手讓史密斯（Will Smith）擊出三壘方向滾地球出局。

柯爾在今年季後賽兩場登板，合計6局僅被3安打、無失分，送出6K。

道奇 大谷翔平 柯爾

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