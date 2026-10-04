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MLB／無奈逆轉兩分砲遭屋頂沒收 教士教頭：數據丟進AI就知道會飛多遠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士法蘭斯逆轉兩分砲慘變成出局數。 美聯社
教士法蘭斯逆轉兩分砲慘變成出局數。 美聯社

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釀酒人隊今天以3：2險勝教士隊，在分區系列賽旗開得勝，九局上眼看教士法蘭斯（Ty France）敲出逆轉兩分砲，釀酒人主場屋頂在此時決定干預勝負。談到這個有點奇幻的出局數，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）說：「我想應該是尤克爾（Bob Uecker）碰了一下。」尤克爾擔任釀酒人播報員54年，直到去年過世。

釀酒人此役在八局上、兩出局提前推出梅吉爾（Trevor Megill），把關3：2領先，而他續投第九局，法蘭斯在一出局、一壘有人時擊出左外野飛球，擊球初速105.3哩、仰角49度，一路飛向屋頂後落下，在牆前遭到左外野手喬里歐（Jackson Chourio）接殺。

若沒有屋頂，這球勢必會是逆轉兩分砲，然而根據美國家庭球場的規則，擊出的球若在界內區打到屋頂、屋頂桁架或纜索，仍為比賽進行中，若遭守備員接殺則打者出局。

法蘭斯有些無奈，「以現在的科技、數據，那球應該可以清楚判定，那不應該是出局。」教士教頭史丹曼（Craig Stammen）則說：「看看那球的擊球初速、仰角，丟進AI，應該就知道那球會飛多遠。」

大聯盟官網指出，在近十年Statcast引進仰角數據後，只有10支全壘打仰角在49度以上，而釀酒人主場美國家庭球場（American Family Field）不曾出現過46度以上的全壘打。

史丹曼也提到，今天賽前裁判就有聚集開會，說明打到屋頂的規則，「感覺不太可能發生，但就是發生了，很不幸的是規則對我們不利。」

墨菲則說，「我想唯一能解釋的，就是尤克爾決定伸手碰一下，讓喬里歐可以接到這球。所以，謝啦！Ueck。」尤克爾曾征戰大聯盟6季，退役後長期擔任釀酒人播報員，2003年更以播報員身分入選棒球名人堂，而他在去年過世，享耆壽90歲。

MLB 教士 法蘭

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