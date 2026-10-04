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MLB／賈吉無緣決戰光芒 洋基教頭談決定：讓他休養是最好的安排

中央社／ 綜合外電報導
賈吉無緣出征對光芒的系列賽。 美聯社
賈吉無緣出征對光芒的系列賽。 美聯社

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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽進入分區系列賽，不過在外卡戰均未出場的紐約洋基強棒賈吉（Aaron Judge），這個系列賽對抗美聯王者坦帕灣光芒時，確定全部缺席。

綜合法新社與路透社報導，洋基與光芒系列賽今天在佛羅里達州坦帕（Tampa）開打，5戰3勝的賽制將讓賈吉可以稍微休息5至7天。他目前右小腿拉傷，跑步能力受到影響。

這名3屆最有價值球員（MVP），曾誓言要盡一切努力做好與光芒對決的準備。洋基先前與波士頓紅襪的2場比賽，賈吉均未上場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）是在今天對戰光芒前才作出這個決定，距離美聯分區系列賽首戰僅剩幾個小時。

布恩表示，「我覺得（賈吉）已接近復出，但為讓我們看到他恢復至最佳狀態並能贏得世界大賽冠軍，我覺得這週對他來說至關重要，他需要繼續努力恢復。他剛開始跑步，也練了幾天打擊。所以我認為再堅持幾天，增強耐力非常重要。」

布恩補充表示，耐力對於是否能上場打3個小時很重要。「我的意思是，（賈吉）已經好幾個星期沒什麼訓練，這就是一切挑戰的所在。」

賈吉本季飽受傷病困擾，先是肋骨骨折缺席一段時間，隨後在9月16日對明尼蘇達雙城的比賽拉傷小腿。

據報導，光芒主場的人造草皮可能會加重賈吉傷勢，這也是洋基決定將他排除在上場名單的原因之一。

如果洋基能擊敗同區冠軍兼頭號種子的光芒，賈吉有望在美聯冠軍系列賽復出，對手將是克利夫蘭守護者與芝加哥白襪之間的勝隊

今年，賈吉總共出賽66場，打擊率為0.241，上壘率為0.360，長打率0.511，全季共擊出18支全壘打與41分打點。這是賈吉自2016年新秀賽季以來出場次數最少的一季（不包括2020年疫情賽季）。這位8屆全明星球員，仍在追尋首個世界大賽冠軍。

洋基 賈吉 光芒

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