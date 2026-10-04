MLB／教士逆轉兩分砲慘變出局數 美媒直言「球場屋頂是MVP！」

國聯分區系列賽教士作客釀酒人的比賽，雙方在七局前戰成2：2平手，直到七局下釀酒人靠著康崔拉斯（William Contreras）的全壘打取得領先，然而在九局上教士隊最後反攻時刻，先靠著首棒打者安打上壘，輪到四棒法蘭斯（Ty France）擊出仰角極高、直擊屋頂的飛球，落下後遭到釀酒人外野手接殺，教士當下立即提出挑戰，但結果仍維持原判，最終教士以2：3飲恨吞敗。

本場比賽最意外的插曲就是九上由法蘭斯擊出的飛球，因為釀酒人主場「American Family Field」是可開閉的球場，而今天是在關閉屋頂的情況下比賽，法蘭斯的高飛球擊中天花板結構物，導致球的飛行軌跡改變，最終被左外野手喬里奧（Jackson Chourio）接殺，裁判宣告打者出局。

若這顆球沒有擊中屋頂，極高機率是一發逆轉戰局的關鍵兩分砲，雖然教士對當下就提出了挑戰，但最終並未改判，對安打數更多教士而言，此戰毫無疑問是一場充滿遺憾的敗仗。

美國《USA TODAY》記者在賽後也發文直言：「這場比賽的MVP就是球場的屋頂！」它擋住了一發超前兩分砲。