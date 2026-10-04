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MLB／釀酒人被屋頂救了！把教士逆轉兩分砲變不見 驚險奪系列賽首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
康崔拉斯轟出致勝陽春砲。 路透
康崔拉斯轟出致勝陽春砲。 路透

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地基主有保佑，密爾瓦基美國家庭球場（American Family Field）的屋頂今天幫了釀酒人隊一把，九局上將教士隊法蘭斯（Ty France）的逆轉兩分砲變成出局數，釀酒人驚險以3：2擊敗教士，在分區系列賽開門紅。

釀酒人由火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）打頭陣，第1球104.8哩就刷新2008年引進Statcast以來季後賽最快球速，第2球再飆104.6哩，這也是他今天最快的兩球。

此外，米蕭洛斯基一個人單場就有52球在100哩以上，不僅超大幅度刷新單場個人紀錄、兩隊紀錄，就連範圍放大到整個系列賽來看，也只有3個系列賽兩隊百哩火球總和超過52球，紀錄為2016年國聯分區系列賽，小熊、巨人打4場合計56顆百哩火球。

教士面對這位超級強投有對策，將30球破壞成界外，也寫下有紀錄可考以來季後賽單一球隊前4局最快界外球，前2局就讓米蕭洛斯基耗了58球，第二局靠連3支安打帶起的攻勢，先取得2：0領先，米蕭洛斯基最終先發4局已用88球，被敲4安打，送出6次三振。

釀酒人在第三局靠喬里歐（Jackson Chourio）敲兩分砲追平，七局下康崔拉斯（William Contreras）陽春砲首度超前，八局上在兩出局、一三壘有人提前推出終結者梅吉爾（Trevor Megill），面對塔提斯（Fernando Tatis Jr.）演出三球三振，而他續投第九局出現戲劇化場景，法蘭斯在一出局、一壘有人時擊出左外野飛球，擊球初速105.3裡、仰角49度，一路飛向屋頂後落下，在牆前遭到喬里歐接殺。

若沒有屋頂，這球勢必會是逆轉兩分砲，然而根據美國家庭球場的規則，擊出的球若在界內區打到屋頂、屋頂桁架或纜索，仍為比賽進行中，若遭守備員接殺則打者出局。

釀酒人 MLB 教士

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